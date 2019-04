Brandstiftender Eigentümer erreicht Ziel

Zum Artikel „Eigentümer lehnt Gespräch ab“ vom 26. Februar:

Herr Groß hat in seinem Beitrag dankenswerterweise alle wesentlichen Komponenten zum anscheinend kaum mehr abwendbaren Abriss des zwischenzeitlich ruinösen denkmalgeschützten Relaishauses zusammengetragen. Dazu muss wohl irgendwann auch die Denkmalbehörde ihre Zustimmung aus Gründen der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit von Erhaltungsmaßnahmen erteilen.

Damit haben der brandstiftende Eigentümer und die eventuell hinter ihm stehenden Interessenten ihr Ziel erreicht: eine gewinnbringende Vermarktung des Grundstücks durch die Möglichkeit, dort einen mehrgeschossigen, die Grenzen des Anwesens ökonomisch effizienter ausnutzenden Neubau errichten zu können. Der heutige Entscheidungsstillstand um das mutwillig abgefackelte barocke Bauernhaus ist meines Erachtens Teil einer langfristig geplanten Strategie des Eigners und seiner möglichen Verbündeten, durch welche das denkmalgeschützte Gebäude allein durch Zeitgewinn und Untätigkeit in einen Zustand des wirtschaftlich unzumutbaren Wiederaufbaus geraten soll.

Schwer verständlich

Es ist leider die übliche Vorgehensweise zur Beseitigung wenig profitabler Bauten – und es ist wenig tröstlich, wenn das hohe Rechtsgut des Privateigentums die schwachen Gesetze der Denkmalpflege zu stumpfen Waffen im Kampf um die Bewahrung wertvoller Bausubstanz verkommen lässt. Jedenfalls wäre es doch überaus interessant zu erfahren, wer damals rechtzeitig mit seiner „Zwischenfinanzierung“ dem brandstiftenden Eigentümer unter die Arme griff, um diese Zwangsversteigerung zu verhindern! Dies dürfte – nach dem Brand – der zweite Sargnagel für den geplanten Untergang des Relaishauses gewesen sein.

Nach dem Abriss des Relaishauses werden wir dann aber alle erfahren, wer hinter der üblen Strategie stand. Herrn OB Kurz möchte ich auf seine Aussage, man soll durch einen städtischen Ankauf nicht dem Brandstifter noch Geld hinterherwerfen, entgegnen: Wiegt dieses in erster Linie kulturbewusste, sachbezogene Handeln etwa moralisch schwerer als das juristisch tatenlose Zusehen beim schamlosen Treiben von skrupellosen Eigentümern?

Und: Was darf der aufgrund kleiner gestalterischer Details mitunter durch die Denkmalbehörde genervte Hauseigner daraus lernen? Dass für ihn Gesetze gelten, für schamlose Investitionswillige aber nicht? Überall in politische Gremien sitzen findige Juristen, aber für dieses vergleichsweise kleine Problem gibt es anscheinend keine fachlichen, etwas entschlossener angegangenen Lösungen.

Schwer verständlich! Nun ja, für mich fügt sich dieses Kapitel nahtlos in das derzeit zu Recht in Mannheim viel diskutierte Gruselkompendium über Immobilienhaie und Investoren-Heuschrecken ein, in der schamlose Gewinnmaximierung ohne jede soziale Verantwortung einer sehr speziellen ökonomischen Evolutionstheorie des allein finanziell Stärkeren folgen. Darwins Theorien und Brehm’s Tierleben – aber mal ganz anders!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Y49VIa

