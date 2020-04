Brauchen zweite Phase der Aufklärung

Zum Artikel „Warum gibt es so viele verschiedene Religionen?“ vom 28. März:

Leander fragt: „Warum gibt es so viele Religionen?“ Die von Ihrer Redaktion gegebene Antwort findet meine volle Zustimmung. Nur: Warum komme ich mir langsam vor wie Don Quijote, der streitbar, aber erfolglos gegen Windmühlenflügel kämpft? Wie ich bereits mehrfach feststellen musste, wird in Ihren Stellungnahmen wieder nur die halbe Wahrheit vermittelt. So erwähnen Sie nur die Glaubensrichtungen in Deutschland, deren etwa die Hälfte der Deutschen anhängen. Die Übrigen bleiben unerwähnt: Es sind die, die nicht an einen personalen Gott glauben und sich nicht auf Bücher stützen, aus denen Heilsbotschaften abgeleitet werden und dogmatische Regeln verbindlich gemacht werden. Diese große Gruppe von ebenfalls Gläubigen bezieht ihren Glauben aus eigenen Erfahrungen und gebraucht (nach Kant) ihren eigenen Verstand.

Verbindliches Schulfach

Warum fragt nun ein Kind nur nach Religionen? Weil es die Alternative (Glaubensrichtungen/Weltanschauungen) gar nicht kennt. Und warum kennt es sie nicht? Weil weder im Elternhaus noch in der Schule darüber gesprochen wurde. Deshalb plädiere ich für eine zweite Phase der Aufklärung: Durch verbindliche Einführung eines Schulfaches LER (Lebenskunde, Ethik, Religion), worin das gesamte Spektrum der Glaubensrichtungen behandelt wird – und zwar von Lehrern, die nicht kirchenabhängig sind.

