Zur Konzertkritik „Selbstironisch und uneitel“ vom 17. Februar:

Wir wollten in ein Konzert, nicht in eine Vorlesung von René Kollo. Unterhaltsam war der Abend für uns nicht. Wir haben 69 Euro bezahlt, was für eine Vorlesung mit sechs Liedern zu viel war. Sein Buch wäre billiger gewesen – mit einem Bier zu Hause mit Freunden. Der Beifall war herzlich, weil es endlich zu Ende war.

Liebe Frau Brunst, haben Sie einige Besucher gefragt, wie es ihnen gefallen hat? Dann wäre Ihr Artikel anders ausgefallen. Ich habe mich mit einigen Besuchern unterhalten. Bei seiner Autobiografie hätte er zu Anfang auch einen Schlager bringen müssen, auch mehr Operetten.