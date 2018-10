Cannabis-Debatte verallgemeinert zu viel

Zum Artikel „Harte Linie bei weichen Drogen“ vom 19. Oktober:

Die Debatte um die Cannabis-Legalisierung ist gekennzeichnet durch Verallgemeinerungen, Ausklammerung wesentlicher Aspekte, mangelnde Sachkenntnis und Populismus. Leider geht auch Ihr Artikel sowie der angehängte Kommentar nicht anders auf die Problematik ein. Die kürzlich erfolgte Cannabis-Legalisierung in Kanada wird als verantwortungsloses Vabanquespiel abgetan, das für Deutschland kategorisch abzulehnen ist.

Nun muss man wissen, dass die Legalisierung in Kanada keineswegs nur aus Jux und Dollerei erfolgte, vielmehr stecken gesicherte Erkenntnisse und harte Fakten dahinter: Die Strafverfolgung lastet den Behörden eine Sisyphusarbeit auf, die zwar massiv die Dienstwege blockiert, aber in keiner Weise erfolgreich ist. 2017 lagen in Deutschland weit über 200 000 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten vor, Tendenz stark steigend (2016: mehr als 180 000).

Oft rechtschaffene Menschen

Der Cannabiskonsum nimmt in den letzten Jahren in Deutschland unverdrossen zu. Die Kosten dieser ganz offensichtlich erfolglosen Strafverfolgung gehen in die Milliarden. Das gesetzliche Verbot kriminalisiert die Konsumenten – wohl in der Mehrzahl völlig rechtschaffende Menschen, die mit Cannabis ähnlich umgehen wie andere Leute mit einer Flasche Bier o. ä. und die keineswegs sofort unweigerlich in die Drogen- bzw. Alkoholsucht abrutschen.

Das Verbot sorgt aber zuverlässig für die die Existenz eines Schwarzmarktes, der sich in der Hand oft schwerkrimineller, weit über den Drogenhandel hinaus tätiger Akteure befindet. Mit einer Cannabisfreigabe würde dieser Schwarzmarkt und seine kriminellen Strukturen zunichtegemacht.

Die Qualität der auf dem Schwarzmarkt gehandelten Cannabisprodukte ist insofern ein Risiko für die Konsumenten, weil a) der Wirkstoffgehalt und b) der Fremdstoffgehalt unkontrolliert sind. Die Schwarzmarkthändler fügen zum Beispiel Blei zu, um das Gewicht ihrer Ware zu erhöhen. Dies wäre durch eine Legalisierung mit laufender Qualitätskontrolle vermeidbar.

Würde Deutschland dem kanadischen Beispiel der Cannabisfreigabe folgen, stünden (analog zur Tabak-/Alkoholsteuer und bei einem derzeit realistischen jährlichen Cannabiskonsum in Deutschland von bis zu 600 Tonnen pro Jahr) Steuereinnahmen bis in den Milliardenbereich in Aussicht.

Neue Arbeitsplätze

Bei einer staatlich regulierten und überwachten Abgabe von Cannabisprodukten würden zwangsläufig Arbeitsplätze in Produktion, Handel, Kontrolle usw. entstehen. All diesen nicht von der Hand zu weisenden Fakten und Argumenten können die Gegner der Cannabisfreigabe Letztenendes nur entgegen setzen, dass im Falle einer Freigabe der Cannabiskonsum – möglicherweise – zunimmt. Hierbei sollte bedacht werden, dass die diesbezüglichen Erfahrungen (zum Beispiel in einigen Bundesstaaten der USA) nicht in diese Richtung weisen.

