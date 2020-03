CDU Thüringen wie die Lämmer

Zum Artikel „Ramelow siegt – auch ohne Stimmen der CDU“ vom 5. März:

In Thüringen fordert der politische Gegner die CDU auf, sich der Stimmen zu enthalten, also nicht zu wählen. Und wie die Lämmer gehorcht die CDU und wird zum Steigbügelhalter für einen Ministerpräsidenten der Linken, den sie zuvor verhindern wollten und der eine Zusammenarbeit mit der CDU ausgeschlossen hat. Die angebliche Abgrenzung zu den Linken ist damit Makulatur und demnächst werden sich beide in den Armen liegen. Da die CDU im Interesse eines Machterhaltes, und sei es am Katzentisch wie in Thüringen, immer mehr bürgerlich-konservative Positionen über Bord geworfen hat, ist dies nicht in weiter Ferne.

Nur wenn dann der Wähler statt einer rotgefärbten CDU lieber die Originale wählt, oder aus Frust gar nicht – oder AfD –, wird das Wehklagen groß sein. Verlorenes Wählervertrauen zurückzugewinnen ist sehr schwierig und sehr langwierig.

