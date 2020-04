Mir misse halt horche und warte, was kommt“: Das sagt meine Freundin aus Laudenbach. Einerseits hat sie Recht – Disziplin ist immer noch gefragt. Andererseits wird jetzt nicht nur über Exit-Strategien und Verteilungsdetails gestritten; es wird auch die Grundrichtung verhandelt, in die die Veränderung, die durch Corona veranlasst wird, gehen soll. Da sollten wir als Bürger nicht bloß gehorchen und warten.

Denn dann macht die Krise einfach die Armen ärmer und die Reichen reicher. Krisen verstärken ja oft schon laufende Prozesse. Wir erfahren jetzt in unserer unmittelbaren Umgebung oder am eigenen Leib, dass viele von uns über Nacht unverschuldet arm werden können – eine Erfahrung , die vor uns schon viele Menschen gemacht haben. Und wie oft haben wir als reiche oder mittelreiche Bürger eines reichen Landes ihnen die Solidarität verweigert und sie selbst für ihr Unglück verantwortlich gemacht – immer in der Hoffnung, dass es uns nicht trifft.

Noch einmal bekommen wir die Chance, unsere Haltung zu überdenken: Diesmal sollten wir nicht bloß irgendwie davonkommen wollen – vielleicht auf Kosten anderer. Dieser Tage ist viel Hilfsbereitschaft sichtbar geworden und hat für viel Gutes gesorgt. Das große Motto: Die Schwachen schützen. Das sollten wir im Gedächtnis behalten – es war richtig. Es erfordert ein weitergehendes Verständnis von Solidarität und politischer Mitverantwortung der Bürger, damit solche Gesten wie die Entschuldigung bei Italien nicht nur Gesten bleiben und nicht morgen wieder vorgerechnet wird, dass der Schutz der Schwachen doch zu viel Geld kostet.

