Chaos ohne Ende seit Öffnung der Grenzen: Deutschland hat in zwei Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen 27 EU-Staaten zusammen. Bis heute kann jeder abgelehnte Flüchtling wieder einreisen. Wer das kritisiert, ist ein Scharfmacher, so auch zu lesen in den FN.

Es gibt eine weltweite Not durch korrupte Staaten, durch Kriege, Hungersnöte usw., an denen Deutschland nicht alleine Schuld trägt. Aber als reiches Land müssen wir helfen – ohne alle fremden Kulturen in unser Land zu holen. Es gibt Terror ohne Ende, meist ausgehend vom Islam, diesen Terror holten wir und holen wir uns immer noch mit vielen Flüchtlingen in unser Land.

Und der Standpunkt der Kanzlerin ist immer noch: „Nach oben keine Grenzen“. Ob das noch vielen Wählern plausibel zu machen ist, ist fraglich.