„Dîner en blanc”: Schillerplatz glich einer Müllhalde

Zum Artikel „Festlich speisen ganz in Weiß“ vom 16. Juli:

Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr ging ich über den Schillerplatz zur Jesuitenkirche, und traute kaum meinen Augen: Der Platz glich einer Müllhalde. Überquellende Müllbehälter, viele leere Flaschen, Tüten voller Müll. Was nicht in die Müllbehälter passte, wurde daneben oder über den Platz verteilt platziert.

Ich rätselte, was für eine Feier hier wohl stattgefunden hat: eine Abiturfeier, oder sonstige pubertierende Jugendliche, die sich nicht benehmen können? Heute Morgen habe ich im „MM“ Ihren Artikel über das „Dîner en blanc” gelesen, da gingen mir die Augen auf. Hätten Sie ebenfalls am Sonntagmorgen einen Spaziergang über den Schillerplatz gemacht, wäre ihr Artikel wohl nicht so euphorisch ausgefallen.