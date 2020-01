Zum Artikel „Ermittlungen zu Missbrauch eingestellt“ vom 20. Januar:

Glaubwürdigkeit und Kirche – das sind Begriffe, die offensichtlich nicht (mehr) zusammenpassen. Erst wird bedingungslose Aufklärung versprochen – und was jetzt? Wie können Gewalttaten an Kindern – ausgerechnet durch kirchliche „Würdenträger“ – einer Verjährungsfrist unterliegen, während die Opfer lebenslänglich darunter leiden? Die Verantwortlichen haben jahrelang die Akten unter Verschluss gehalten, so dass eine zeitnahe Strafverfolgung verhindert wurde. Und die Kirche schweigt und duckt sich weg.

Reine Scheinheiligkeit

Das ist hasenherzig, da wird mir himmelangst. Jeder Kleriker bis hin zum Papst, der immer noch nicht aufschreit, kann doch keinem Menschen mehr ruhigen Gewissens in die Augen sehen. Die Begriffe Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, moralische Instanz aus dem Mund solcher Menschen sind dann reine Scheinheiligkeit. Diese Entscheidung kann kein emphatischer Mensch einfach so zur Kenntnis nehmen. Schweigen und Aussitzen von Problemen ist wohl zum Markenzeichen der Kirche geworden. Ich bin schockiert, ich schäme mich fremd für diese Kirche.

