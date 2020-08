Containern – dieses Wort hatte ich vorher noch nie gehört, nun weiß ich es und dass es verboten ist, Essbares aus dem Abfallbehälter eines Supermarktes herauszunehmen, das wusste ich auch nicht. Hoffentlich sind die Ratten gescheiter, sonst erwischt man die auch noch beim Stehlen. Ist da auch das Bundesverfassungsgericht zuständig?

Ich versteh die Welt nicht mehr, da wurden doch die Falschen verurteilt. Die sollten doch verurteilt werden, die Lebensmittel über die sich andere Menschen noch freuen, wegwerfen. Die Ratten sind da besser dran, die werden nicht vom Amtsgericht wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt, von denen kann man halt auch nichts holen.

Ich sammle immer Abfall von der Straße auf, was andere so wegwerfen. Ist das nun erlaubt oder ist das strafbar? Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020