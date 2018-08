Damm braucht auch einen neuen Belag

Anzeige

Löcher mit Zement schließen

Ein herrlicher Freiraum für ein Kind, dieser Damm, um sich wunde Knie zu holen. Schon damals war der gesamte Damm durchlöchert von Wasserratten, Mäusen und den Tieren des Waldes. Wie viel mehr würde es kosten, wenn man zumindest die größeren, durchgängigen Löcher in einer Großaktion mit Zement oder einem ähnlichen Material verschließe? Dies hätte, konsequent durchgeführt, doch sicher auch eine stabilisierende Wirkung. Wäre von so viel Zuschuss vielleicht nach und nach auch an eine Erneuerung des Belags zu denken? Liebe Grüße von einer uralten Lindenhöferin!

