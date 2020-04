Dank für wichtige Dinge

Gedanken in Zeiten von Corona: Meine nicht ganz vollständige Liste der wichtigen Dinge im Leben: Meine Familie, Liebe, Gesundheit, Freunde, Optimismus, Humor, Lachen, Empathie, gesunde Lebensmittel, finanzielle Absicherung, Klimaschutz, Wohnung, Musik, Kultur, Sicherheit, Solidarität europa- und weltweit, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Menschenrechte. Unnötig: Krieg, Hunger, Armut, Gewalt, Hass, Angst, Populismus, AfD, Zahnweh, Nazis, Rassismus, Trump, Putin, Assad, Erdogan, Bolsonaro, Johnson, Orban, Duda, Kim, Duterte, Xi Jinping. Mit Corona könnten von mir aus auch all die unnötigen Dinge verschwinden. Viele Dank an alle Menschen, die für die wichtigen Dinge arbeiten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020