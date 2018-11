Zum Artikel „Es könnte ein Vergnügungspark sein“ vom 25. Oktober:

Trotz engster Kindheits-Verwurzelungen mit der alten Inszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ (ich sah sie in Mannheim das erste Mal im zarten Alter von knapp sechs Jahren) möchte ich dem „MM“ dazu gratulieren, wie er auf die Neuinszenierung aufmerksam macht. Wie könnte man das Interesse eines treuen Mannheimer Publikums geschickter beibehalten als durch ein Interview mit einem Nürnberger Kammersänger in der Titelpartie und einem Mannheimer Original als Sixtus Beckmesser? Danke, liebe Redaktion, das ist der richtige Weg, auch die Bürger miteinzubeziehen, möge der Premierenabend bringen, was die diversen Meinungen davon halten werden.

