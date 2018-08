Das sagen Leser dieser Zeitung zu Max und Murat

Anzeige

Zum Artikel „Schlechtere Note bei türkischem Namen“ vom 25. Juli:

Sollte dem so sein, so ist das eine Ungeheuerlichkeit, aus der sofort Konsequenzen gezogen werden müssten. Für mich allerdings ist das nur schwer nachvollziehbar, da bei Diktaten üblicherweise einer bestimmten Fehlerzahl eine bestimmte Note zugeordnet ist. Haben Max und Murat dieselbe Anzahl von Fehlern, haben sie auch dieselbe Note. Sollte man den Korrigierenden erlaubt haben, verschiedene Fehler-Notentabellen zu verwenden, so ist deren unterschiedliche Bewertung eine unzulässige Diskriminierung. Punkt!

Doch dann vermischt der Professor der Pädagogischen Hochschule in der sich daraus ergebenden Konsequenz eindeutig Fakten und moderne Gleichmacherei in der Pädagogik. Obwohl es richtig ist, dass sich Bildung nicht der Wirtschaft unterzuordnen hat, gilt dennoch, dass sich die Bewertung einer Leistung nicht nur an der persönlichen Anstrengung, sondern auch am erzielten Ergebnis zu orientieren hat.