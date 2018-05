Das sagen Leser dieser Zeitung zum Sparkurs der Polizei

Anzeige

Ich fühle mich jedenfalls als jahrzehntelanger Mannheimer Bürger auf den Straßen meiner Heimatstadt unwohler als früher und hatte mich neulich erstmalig mit dem Gedanken beschäftigt, den kleinen Waffenschein zu beantragen. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich nicht so leicht in Angst zu versetzen ist. Walter Rihm, Mannheim

Nach 2012 kommt nun also die zweite Sparvorgabe für unsere Mannheimer Polizei. Ich stell mir gerade vor, die Polizei verfolgt einen PS-starken Wagen der Poser-Szene per Fuß, Fahrrad oder Inlineskater. Hier wird mal wieder am falschen Ende gespart. Und wenn Herr Köber sagt: dies gehe nicht auf Kosten der Sicherheit, dann muss man schon sehr blauäugig sein. Zumal man der neuen Polizeistatistik glauben kann – aber nicht muss. Seitdem nämlich die Kriminalitätsrate in Mannheim so drastisch zurückgegangen ist, schlafen wir nur noch bei offenem Fenster, Auto und Türen werden in der Nacht nicht mehr abgeschlossen. Und am schönsten ist es, nachts im Jungbusch, Neckar- oder Innenstadt spazieren zu gehen. Es ist plötzlich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl vorhanden! Gunter Engert, Mannheim

Frage: Weshalb erstaunt mich die Anordnung nicht sehr? Antwort: Das hatten wir alles schon! Ich habe Verständnis, wenn der Polizeipräsident den indirekten Druck „von oben“ weitergibt. Nur frage ich mich, wann die Politik endlich einsieht, dass Sicherheit, unter anderem für den Bürger/unser Gemeinwesen, eben Geld kostet. Dann wäre aber auch zu prüfen, ob die Streifenwagen unbedingt den Stern tragen müssen, auch wenn es um Leasing-Fahrzeuge handelt. Wird dort auf den Verbrauch geschaut? Aber man sollte es nicht kleinreden, dass bei weniger Streifenfahrten die Polizeipräsenz bzw. Prävention auf der Strecke bleibt. Erwin Ziehm, Mannheim

