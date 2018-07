Das sagen Leser dieser Zeitung zum SV Waldhof

Anzeige

Die Meldungen über die Pläne des DFB zur Bestrafung des SV Waldhof haben mich sprachlos gemacht. Unfassbar, was da im Raum steht: Neun Punkte Abzug in der nächsten Runde bedeuteten das Ende jeglicher Aufstiegschancen in der kommenden Saison 2018/2019. Nun plötzlich ist der DFB der Auffassung drakonischste Strafen verhängen zu müssen. Noch eine Woche zuvor gab es für Ausschreitungen nach dem besiegelten Abstieg des HSV aus der Bundesliga eine Geldstrafe von 40 000 Euro für einen Ex-Bundesligisten und zukünftigen Zweitligisten. 40 000 lumpige Euro gegen einen Verein, der im Jahr Millionen Euro umsetzt. Nicht mal die Hälfte des Monatsgehalts eines mittelmäßigen Bundesligaprofis.

Ähnlich lächerliche Strafen gab es gegen andere Bundesligisten in den letzten Jahren. Strafen, die von den betroffenen Clubs aus der Portokasse bezahlt werden. Geisterspiele? Sonstige Auflagen? Punktabzug? Fehlanzeige! Nicht die geringsten ernsthaften Bestrebungen zur Eindämmungen von Fankrawallen sind an dieser Stelle zu verzeichnen. Stattdessen laufen sich findige Juristen des DFB schonmal warm um zu verhindern, dass die verarmten Bundesligisten an den Kosten für Polizeieinsätze an den Spieltagen beteiligt werden.

Und nun? Nun hängt man einen viertklassigen Verein hin, öffentlich, nach allen Regeln der Kunst. Tolle Leistung, das zeugt von echtem Mut und Entschlossenheit! Ach Entschuldigung, die „Respect“-Kampagne habe ich natürlich vergessen, die ist auch toll! Toller Verband! Toller DFB!

Ich bin Fan mehrerer Sportarten und sehe diese lieber live, als im Fernsehen. Dabei fällt mir Folgendes auf: Im Eishockey gibt es bundesweit so gut wie keine Randale. Im Handball gibt es praktisch gar keine. Wenn ich zu einem Spiel der Adler oder Löwen gehe, werde ich am Eingang abgetastet und untersucht, ob ich irgendwelche verbotenen Dinge bei mir habe. Im Fußball gibt es sehr oft Randale. Wenn ich zum SVW gehe, werde ich aber nicht kontrolliert. Noch schlimmer: Nicht wenig Menschen haben Schlüssel, mit denen sie jederzeit ins Stadion gehen können und ungestört Utensilien wie Bengalos und so weiter deponieren. Warum wird ausgerechnet in der Risikosportart Nummer eins so nachlässig gehandelt?

Einen Punktabzug in der geforderten Höhe halte ich schlichtweg für eine Frechheit. Mehr als 20 000 friedliche Fans, Präsidium, Spieler, Trainer, eine Fußballregion werden in Sippenhaft für die Tat weniger Straftäter genommen. Mit diesem angedachten Punktabzug wird eine Mannschaft, deren Aufstiegschancen und weitere Perspektiven unverhältnismäßig negativ beeinflusst – und das in einer Liga, die nicht umsonst finanziell als „Todesliga“ bezeichnet wird und aus der jeder Verein so schnell als möglich heraus muss.

