Das sagen Leser zum Streit um Verschleierung

Zum Artikel „Oberbürgermeister rudert zurück“ vom 12. April:

Am 11. April schickte ich Ihnen einen Leserbrief, in dem ich den Weinheimer Oberbürgermeister Bernhard für seine Haltung lobte. Darin stand unter anderem: „Bemerkenswert, dass es noch Leute wie den Weinheimer Oberbürgermeister Bernhard gibt. Der sich nicht scheut, anderen Kulturkreisen hier geltende Verhaltensweisen und Regeln vorzuhalten. Egal wo man lebt, so sollte man sich doch den dort geltenden Regeln und Gebräuchen anpassen. Und nicht immer darauf verweisen, welcher Herkunft man ist, und welche Sitten, Regeln und Gebräuche dort herrschen. In diesem Sinn, Respekt Herr Bernhard. Erstaunlicherweise wird Herr Bernhard nicht gleich wieder reflexartig faschistischen Gedankenguts verdächtigt und in die rechte Ecke gestellt.“

Schmerzgrenze nicht erreicht

Am 12. April – also einen Tag später – fiel mir dann fast die Tasse aus der Hand, aber ich bin mir sicher, das ging nicht nur mir so. Hiermit rudere ich auch zurück und kann nur sagen: Wie konnte ich nur so naiv sein zu glauben, es gibt noch Leute mit Hintern in der Hose? Wie weit soll die Selbstverleugnung noch gehen? Ist die Schmerzgrenze noch immer nicht erreicht? Wie viele Spiegel muss man noch aufhängen? Aber nützt ja auch nichts, sieht ja sowieso niemand mehr rein. Uwe Kircher, Mannheim