Das sagen unsere Leser zu Klimawandel, Umweltschutz und Elektroautos

Zum Kommentar „Jetzt bitte wenden!“ vom 4. Februar:

Der Kommentator dieser Zeitung, Martin Geiger, schreibt am 4. Februar 2019 in Bezug auf Elektroautos: „Jedes traditionelle Auto stößt Kohlenstoffdioxid (CO2) aus. Und dieses zerstört nachweislich unsere Erde.“ Da bleibt einem wirklich die Luft weg, denn mit Fakten hat das nichts zu tun.

Ohne CO2 gibt es keine Photosynthese. Ohne diesen Prozess gäbe es keine Pflanzen und ohne diese wären weder tierisches noch menschliches Leben möglich, denn direkt oder indirekt leben wir alle von Pflanzen.

Man sollte sich doch bitte mehr mit Fakten beschäftigen oder sich daran erinnern, was man in der Schule gelernt hat – zum Beispiel im Biologie-, Physik- und Chemieunterricht. Kohlenstoffdioxid macht in unserer Atmosphäre gerade mal 0,04 Prozent aus. In der Erdgeschichte gab es ein ständiges Auf und Ab zwischen Warm- und Kaltzeiten. Auch der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre hat sich häufig geändert.

Prozesse des Klimawandels gab es also bereits lange, bevor es Menschen gab. Viel wichtiger ist dagegen wohl der konsequente Umweltschutz. Ich erinnere zum Beispiel an die Vermüllung der Weltmeere mit Plastik oder die Zersiedelung von Menschen und die damit einhergehende Versiegelung unserer Böden und der Natur. Und es gäbe noch zahlreiche weitere Beispiele zu nennen.

Übrigens kostet die Herstellung eines Elektroautos ebenfalls sehr viele Ressourcen. Wo der ganze Strom für diese Fahrzeuge darüber hinaus herkommen soll, wenn wir dann irgendwann alle nur noch E-Autos fahren, das soll mir bitte auch einmal einer erklären.

Zum Artikel „Elektroautos kommen nur langsam in Fahrt“ vom 4. Februar:

In dem eigentlich guten Artikel des Autors dieser Zeitung fehlt mir die Antwort auf eine Frage: Wo sollen Autofahrer, die in einem Wohnblock wohnen und an der Straße parken müssen, ihr Elektroauto aufladen? Einzelne bereits verfügbare Ladestationen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal das Laden Stunden dauert.

Daher sehe ich Autos mit Brennstoffzellen (unter anderem angetrieben mit Wasserstoff) als die bessere Alternative zu den klassischen Verbrennern und den E-Autos an, weil das Tanken wie bisher in Minuten an der Tankstelle erfolgen kann. Das ist auch ein Aspekt bei Urlaubsreisen, wo man nicht die Zeit hat, nach etwa 300 Kilometern das E-Auto mehrere Stunden zu laden.

