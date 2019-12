Das schreiben Leser zum Ausgehverbot von Hauskatzen

Zum Artikel „Juristen fordern Ausgehverbot für Hauskatzen“ vom 5. Dezember:

Streunende Katzen sind nicht nur für Singvögel ein Problem, auch in so manchem Garten werden Sandkästen für die Kinder als Klo von den Katzen verwendet. Was ich mich frage ist: Was würden die vielen Katzenfreunde sagen, wenn die Hundehalter ihre Hunde so halten würden wie die Katzenfreunde ihre Katzen? Tür auf und raus in die Natur! Gleiches Recht für alle, auch bei den Tieren.

Das Problem ist nicht die einzelne Katze oder der einzelne Hund, sondern die Masse an Tieren, die gehegt und gepflegt werden und somit eine enorme Fortpflanzungschance haben. Übrigens im Gegensatz zu den ausgewilderten Luchsen, diese als Argument für frei streunende Katzen anzuführen ist reichlich daneben.

Und mit einem geschmacklosen Scherz ist das Thema dann auch vorbei! Nein, Herr Alfter. Der Bogen, den Sie von Juristen in Holland/Niederlande über deren Cannabis-/Coffee-Shops, weiter zu Luchsen im Pfälzerwald bis zu den Freigängerkatzen schlagen, ist unredlich, die Häme unangebracht.

Zu den Tatsachen: In Deutschland leben zwischen acht und 13 Millionen Katzen. Der Nabu spricht sogar von 15 Millionen. Laut Tierschutzbund gibt es etwa zwei Millionen verwilderte Hauskatzen, welche, zusammen mit den Freigängerkatzen Jagd auf Wildvögel und Amphibien machen. Rechnen Sie: nur ein Vogel pro Woche und Katze, oder einen pro Monat . . . Immer kommt eine ungeheure Anzahl gerissener Vögel pro Jahr heraus. Den Artikel auf derselben Seite 1 hat Herr Alfter wohl nicht gelesen. Nicht nur skeptisch reagierte der Nabu, sondern „das Katzenproblem muss man ernst nehmen“ war die Aussage. Die Zugvogeljäger in Italien und auf Malta wurden, vor Jahren in den Medien gegeißelt. Mit Recht, wie ich finde.

Endlich wurde ein neuer Schuldiger für den Rückgang der Artenvielfalt gefunden: Die Katze, schon im Mittelalter ein Feindbild, kommt jetzt wieder in Mode. Seltsam, dass sie nur für den Schwund an Singvögeln verantwortlich gemacht wird. Um getötete Mäuse und Ratten – keine Sympathieträger – macht sich keiner Gedanken. Wer vernünftig nachdenkt, weiß, dass Vögel, die Katzen um Opfer fallen, meist krank, verletzt oder schwach sind, was wiederum auf die eigentlichen Probleme lenkt: der Schwund der Ernährungsquelle Insekten durch Unkrautvernichter und Pestizide, Schwund der Möglichkeit für gut geschützte Nistplätze in allzu aufgeräumten Gärten und fehlende, dichte Hecken.

Leider fressen die meisten Katzen keine Bienen, oder nur ein erstes Mal, sonst hätten wir auch dafür einen Verantwortlichen. Arme Katze, einfach durchhalten, bis sich das nächste Feindbild auftut.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2YQesyD

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019