Das schreiben Leser zum Klima

Zu den Leserbriefen „Klimaerwärmung zur Religion geworden“ vom 26. Februar und „Das sagen unsere Leser zu Klimawandel, Umweltschutz und Elektroautos“ vom 2. März:

Sie sind schon ein Kreuz, die Leugner des Klimawandels. Man kann offenbar die schwierigen und komplexen Sachverhalte dieses Themas eben nicht allen Menschen begreiflich machen. Zumal dann nicht, wenn sie sich typischerweise offenbar weigern, sich einmal mit seriöser wissenschaftlicher Literatur zu befassen.

Zum Beispiel bekommt man ein viel tieferes Verständnis für die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen und deren Ursachen, wenn man sich anhört, was Meeresforscher dazu zu sagen haben. Immerhin besteht unser Planet in weiten Teilen aus den Ozeanen. Die in einem Leserbrief zum Vortrag gebrachte Behauptung, „dass CO2 gar kein ,Klimakiller’ sein kann, weil es dafür keine Beweise gibt“, ist nicht nur schlicht, sie trifft auch definitiv nicht zu, vor allem, was die Beweislage angeht.

Solche populistischen Irrtümer sind typisch für die häufig in den Internet-Blasen (Facebook und so weiter) kursierenden Ideen, mit denen dort versucht wird, die hochkomplexen Zusammenhänge mit wenigen Worten abzuhandeln und den Klimawandel kleinzureden.

Hans Janz, Edingen-Neckarhausen

Immer wieder melden sich die Leugner des menschengemachten Klimawandels zu Wort. Sie behaupten, der Klimawandel, so wie wir ihn zur Zeit massiv erleben, wäre rein natürlichen Ursprungs. Die Erkenntnisse der seriösen Klimaforschung weltweit werden angezweifelt und fragwürdige Schlüsse aus alternativen Fakten gezogen.

Doch ist es überhaupt sinnvoll, solchen Leuten zu glauben? Weit über 90 Prozent aller Klimaforscher weltweit kommen zu dem Ergebnis, dass der heutige Klimawandel durch menschliche Treibhausgasemissionen verursacht wird. Wie kann da Herr Bleckmann in seinem Leserbrief behaupten, dass CO2 kein „Klimakiller“ sein kann?

Bernhard Hartkorn, Lampertheim

Wieder die alte Leier von Herrn Bleckmann. Aber Bullshit wird nicht zu Dünger, wenn man ihn ständig wiederholt, sondern bleibt Bullshit. Fast alle ernstzunehmenden Wissenschaftler der betreffenden Fachrichtungen warnen zum Teil schon seit Jahrzehnten davor, dass die Menschheit drauf und dran ist, den Planeten unbewohnbar zu machen. Zum Glück steigt ständig die Anzahl derjenigen Menschen, die das einsehen, und immer mehr treten ihren untätigen, weil industriehörigen Regierungen (zum Beispiel der bundesdeutschen) in den Hintern.

Walter Dawidowski, Dossenheim

Beim Thema Klimawandel stechen gefühlte Wahrheiten offenbar Fakten. Hier ein paar Fakten gegen die Glaubenssätze sogenannter Klimawandel-Skeptiker:

1. „Ohne CO2 gibt es keine Photosynthese. (Je mehr CO2, desto besser.)“ Ohne CO2 wäre die Erde unbewohnbar, das will niemand. Aber: Pflanzenwachstum orientiert sich am geringstvorhandenen Nährstoff. Eine Erhöhung des CO2-Anteils bringt nur sehr wenig Mehrwachstum, da die notwendigen Bodennährstoffe sich nicht vermehren. Eher wird das geringe Mehrwachstum durch die Folgen des Klimawandels – zum Beispiel Dürre, Erosion, Bodenverarmung, Desertifikation – zunichtegemacht.

2. „CO2 kann mit einem Anteil von nur 0,04 Prozent an der Erdatmosphäre gar nicht als Treibhausgas wirken.“ Doch! Bereits der natürliche Anteil des CO2 an unserer heutigen Atmosphäre beschert uns eine Globaltemperatur von rund plus 15 Grad Celsius statt minus 18 Grad Celsius, die hier sonst herrschen würde. Kleiner Denkanstoß: Botulintoxin zum Beispiel kann einen Menschen mit 70 Kilogramm bereits bei einer Dosis von ein milliardstel Gramm töten. Offensichtlich kann also auch eine unvorstellbar kleine Dosis bereits erheblichen Schaden ausrichten.

„Der Klimawandel der Neuzeit kann in seiner Schnelligkeit nicht alleine durch natürlich ablaufende Prozesse erklärt werden, sondern nur unter Mitwirkung des Menschen.“

3. „Klimawandel gab es schon immer.“ Richtig! Aber: Selten in der Erdgeschichte wurden so schnelle Änderungen der Globaltemperatur registriert. Ohne menschliches Zutun waren die Gründe zum Beispiel katastrophale Schmelzwasserabflüsse oder Ausbrüche von Supervulkanen. Faktoren wie periodische Änderungen der Erdumlaufbahn, der Neigung der Erdachse oder Verteilung der Landmassen sind sehr langsame Prozesse und führen zu entsprechend langsamen Klimaänderungen (zum Beispiel Eiszeiten).

Der Klimawandel der Neuzeit kann in seiner Schnelligkeit aber nicht alleine durch natürlich ablaufende Prozesse erklärt werden, sondern nur unter Mitwirkung des Menschen. Konsequenter Umweltschutz ist daher richtig, aber nicht wichtiger als Klimaschutz. Beide sind aufgrund des Bedrohungspotenzials gleichrangig und existenziell wichtig.

Timo Spagerer, Schriesheim

