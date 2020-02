Das schreiben Leser zur Au

Zum Artikel „Freude über Baustopp in der Au“ vom 1. Februar:

Schon lange gab es keine erfreulichen Neuigkeiten über die Machenschaften der Stadtverwaltung in der Feudenheimer Au. Doch jetzt, keiner hätte es gedacht, hat das Regierungspräsidium in Karlsruhe ein Machtwort gesprochen und einen Baustopp in der Au verhängt. Was mich an Ihrem Bericht aber gestört hat, war, dass Sie als Schuldigen vorrangig den Geschäftsführer der Buga, Herrn Schnellbach, benannt haben. Wer den OB Peter Kurz schon länger kennt, weiß, dass der überfallartige Baubeginn der neuen Kleingärten nicht ohne den Segen des „roten Barons“ im Rathaus erfolgen konnte. Das Ganze erinnert an den Kauf der maroden Bergstraßenkliniken durch das Klinikum, wo auch der Aufsichtsvorsitzende Kurz nur andere als Schuldige ausgemacht hat.

Die Bundesgartenschau ist nicht mehr haltbar. Nunmehr gilt es Schaden für die Stadt Mannheim abzuwenden. Das Naturvernichtungsprojekt ist gescheitert. Nur mit minimalstem Stimmenvorsprung kam es im Bürgerentscheid bei massivster Hilfe aller Etablierten einschließlich der Kirchen überhaupt zustande. Die Probleme sind nicht mehr „handelbar“.

Passt wie die Faust aufs Auge

Außerdem führt die Buga nicht nur zur Grünvernichtung, dem weiteren Zubetonieren von Freiflächen, sondern auch zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Das passt wie die Faust aufs Auge, wenn man die hehren klimapolitischen Ziele der Stadtführung bedenkt. Von den Kosten will ich gar nicht reden, wie von einer Seilbahn und anderem Unfug. Rein vorsorglich: Ein Bürgerentscheid muss nicht durchgeführt werden, dies für den Fall, dass falsche Rechtsbehauptungen aufkommen.

