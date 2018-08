Das „Zwitschern“ nur noch aus dem Käfig?

Anzeige

Auch die freien Journalisten bezeichnet Trump als Lügner, die nur Fake News über ihn verbreiteten.

Bleibt nur zu hoffen, dass Ermittler und Justiz standhaft bleiben und am Ende dann ein Zitat Wilhelm Buschs seine Erfüllung findet: „Hat sich wer als Lump erwiesen, steckt man in der Regel diesen, zwecks moralischer Erhebung, in eine andere Umgebung“.

Nichts Besseres könnte den US-Bürgern passieren, als das „Zwitschern“ Trumps nur noch aus einem Käfig zu hören!

