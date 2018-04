Anzeige

Wir haben das Glück, unseren Gästen eine wunderschöne Anlage präsentieren zu können: der Wasserturm mit seinem herrlichen Umfeld, sehr gepflegt und von seinen Mannheimern geliebt. Und was passiert seit Jahren: Kommt ein bisschen die Sonne heraus, wird sie zu einer Spiel- und Liegewiese, Schwimmbad für Kinder und Hunde einbegriffen. Herr Dr. Kurz: Bei Veranstaltungen stellen Sie sich gerne als Oberbürgermeister mit Sinn für Kultur vor. Aber nach all den vergeblichen Versuchen mit vielen Leserbriefen und Kommentaren in der Zeitung, Sie zu einem Schutz dieser einmaligen Anlage zu bewegen, habe ich den Respekt verloren.

