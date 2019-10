Denen danken, denen man viel verdankt

Engagierte, anspruchsvolle Lehrkräfte sind oft nicht die beliebten, stehen im Schatten der Spaß-Lehrer – lustig, gute Noten, wenig Substanz. Diese sahnen die Sympathie ab, für die anspruchsvollen bleibt nicht viel übrig an Dank.

Ich litt zu Beginn auch darunter, habe mir dann Lob/Dank abgeschminkt: demotivierend war nicht die fehlende Anerkennung im Heute, motivierend war die Überzeugung des Dienstes an jungen Menschen im Morgen. Vom Großteil hörte ich nichts mehr, Gesprächsangebote wurden gleichgültig – vergangen ist vergangen – ausgeschlagen, was ich bedauerte, mich ab und zu schmerzte. So blieben die Hunderte von Schülern resonanzlos in meiner Erinnerung, viele in meinem Herzen und natürlich vergaß ich auch manchen. Auf meiner Homepage möchte ich die Rubrik „Lehrer-Dank“ einrichten. Mein Traum ist, dass diese Dank-Sammlung immer länger wird und offenbart, was wirklich vom Unterricht Bedeutung, Stärkung, gar Berufsentscheidung gewinnt.

So ist auch ein Dank an Pensionäre möglich, sogar an verstorbene Lehrer. Nehmen Sie sich diese Zeit, denen zu danken, denen Sie so vieles verdanken.

