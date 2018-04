Anzeige

Der Gefährder Sami A. darf also in Deutschland bleiben, weil die derzeitigen Gesetze eine Abschiebung wohl nicht zulassen. So urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster.

Das und die Tatsache, dass er und seine Familie auch noch Sozialhilfe erhalten, ist tatsächlich schwer auszuhalten, aber leider hinzunehmen, wie Werner Kolhoff in seinem Kommentar „Bitteres Fazit“ am 25. April richtig feststellt. Das ist in unserem Rechtsstaat so, auf den wir zurecht stolz sind. Dass aber nach wie vor monatlich etwa 15 000 Flüchtlinge mit einem illegalen Grenzübertritt und Verschleierung ihrer Identität (Stichwort weggeworfene Pässe) sich Zugang zu unserem Sozialsystem verschaffen und von unserer Kanzlerin nur Allgemeinplätze wie „wir schaffen das“, „jetzt sind sie nun mal da“ und „Grenzen kann man nicht schützen“ kommen, das ist der eigentliche Skandal.

Und dass wegen der Flüchtlinge „niemand einen Euro weniger in der Tasche hat“, zeigt sich gerade in der aktuellen Rentendebatte, wo die Wahlkampfversprechen flugs als unbezahlbar bezeichnet werden.