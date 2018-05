Der Wolf hat ein Lebensrecht

Anzeige

Zum Artikel „Es war ein Bild des Grauens“ vom 4. Mai.

Der Wolf ist nach europäischem Recht über die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt und darf grundsätzlich nicht gestört oder getötet werden. Ausnahmen bilden einzelne, potenziell sicherheitsrelevante Tiere, die der Natur entnommen werden können, wenn andere Methoden nicht wirksam waren. Zum Beispiel Wölfe, die wiederholt Schäden an Nutztierbeständen verursachen, obwohl diese mit empfohlenen Maßnahmen geschützt wurden.

Zunächst sind zum Beispiel Vergrämungsmaßnahmen zu unternehmen. Nur wenn alle anderen Tätigkeiten wirkungslos blieben, darf ein Wolf getötet werden. Die derzeit immer wieder geforderte Übernahme der Wölfe in das Jagdrecht ist rechtlich möglich, macht aber nach Expertensicht absolut keinen Sinn. Denn aufgrund der Rechtslage müsste ihnen aktuell eine ganzjährige Schonzeit eingeräumt werden. Das Jagdrecht könnte also faktisch nicht ausgeübt werden, denn Wölfe dürften nur dann bejagt werden, wenn sich ihre Population in einem „guten Erhaltungszustand“ befindet und dieser durch Bejagung nicht verschlechtert würde.