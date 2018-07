Desinformiertes Pseudowissen

Anzeige

Die Werte in der Gesellschaft bleiben in diesem Kontext längst auf der Strecke. Es herrschen die profanen, simplen Äußerungen vor, die am Ende – ohne öffentlichen Streit in der Sache – zur Unmündigkeit führen. Fazit: Verrohung der Gesellschaft und Stärkung extremer Flügel. So wie eine gesunde Selbstkritik durchaus förderlich ist, sollte auch im Umgang mit der digitalen Welt, ein kritischer Blick gewagt werden. Wer vornehmlich den Sender bigott begleitet, verliert auf dem Weg in die Zukunft das Denkvermögen für die relevanten Fakten der Zeit.

In Bildungsdebatte einbringen

Gerade aber die Realität ist es, die demokratische Strukturen schafft oder erhält. Polemik trägt lediglich zu einem desinformierten Pseudowissen bei. Das gilt für die Gesellschaft, welches den Werteverlust per se impliziert. Bildungsdebatten müssen ergebnisoffen verlaufen, um das Kalkül des Paternalismus zu umschiffen, damit eine digital mündige Freiheit die zukünftige Gesellschaft prägt. Das bedeutet nicht, dass die digitale Welt außen vor bleibt, sondern als integraler Bestandteil den Menschen dienen darf.

Deshalb: Bringen wir uns ein in eine visionäre, aber werteorientiert Bildungsdebatte, die den paternalistischen Strömungen Einhalt gebietet – Journalisten wie Medienbürger sind gefordert, bevor unterschiedliche soziale Netzwerke die reale Welt endgültig erobert haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018