Wo soll das alles noch hinführen? Laut unserem Grundgesetz, Artikel 16a (1), genießt jeder

Asyl, der politisch verfolgt ist. Von Wirtschaftsflüchtlingen ist keine Rede. Das Maß ist voll, Deutschland kann nicht noch mehr Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen.

Die sogenannte Seenotrettung muss bedeuten, dass die Rückführung in sichere Häfen in Nordafrika erfolgen muss und dort die humanitäre Versorgung sichergestellt wird. Nur so lässt sich erreichen, dass sich nicht noch mehr Menschen der Sahelzone aufmachen, um in Europa ein wirtschaftlich besseres Leben führen zu können. Carola Rackete wird als Heldin gefeiert, dabei trägt sie doch nur zu weiterem Leid bei, da sich weiterhin Menschen auf den Weg nach Europa machen.

Die Schwächsten sterben jedoch in der Sahara, darüber wird natürlich nicht berichtet. Das Leid der Menschen zu reduzieren und damit für eine wirtschaftlich bessere Zukunft zu sorgen, lässt sich nur erreichen, wenn die Korruption, die unzähligen Bürgerkriege in Afrika und die Ausbeutung des eigentlich reichen Afrikas beendet werden und die Menschen dort eine positive Zukunft vor Augen haben.

Die heutige Politik ist heuchlerisch und wird zu keiner Verbesserung führen.

Warum können wir in Algerien, Ägypten, Südafrika, Kenia, Botswana, Tansania, Gambia, Tunesien, Marokko, Namibia, ja selbst in Äthiopien Urlaub machen, bei gleichzeitiger Massenflucht aus den ärmsten Ländern Afrikas?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019