Die hohe Kunst des Architektur-Respektierens

Obwohl nun auch das Mannheimer Nationaltheater ein Bau der 1950er Jahre ist, hört man bei der Betrachtung dessen Architektur auch außerhalb des Opernhauses eine angenehme Musik. Hier liegt es an den symmetrischen Formen, wohlbestimmten Proportionen, den stets von Zwischenräumen unterbrochenen Travertinflächen, die der Architekt Gerhard Weber gewählt hat. Zu entdecken, wo Innen und Außen des Hauses liegen, wie der Platz Teil des Ganzen ist, wie der in Travertin verkleidete Baukörper gleichsam über dem Platz schwebt – dies alles beschäftigt das Auge und macht ihm vor allem Freude. Es liegt aber auch – und hier ist der Theaterbau höchst empfindlich – an der ausgeprägten Schlichtheit der Formen und Materialien, die dem Gebäude besonders innen eine zurückhaltende Schönheit verleiht. Fast an der Grenze zur Selbstverleugnung. Hierbei gilt: Diese Schönheit durch Schlichtheit wird durch die kleinsten Eingriffe zerstört. Wie zum Beispiel ein nachträglich verbauter Halter für Leuchten oder Lautsprecher an Säulen, eine längst vergessene Installation hier und da, auch Werbebilder, so verständlich sie seien mögen. Diese zerstören letztlich die Architektur und achten sie nicht.

Dazu gehört auch, Materialien zu erhalten. Der grüne Velours, und zwar auch an den Handläufen, die dann aus hygienischen Gründen öfter zu wechseln sind, aber kein anderes Material, wie jüngst zu lesen war, ist hier vorstellbar. Ein Blick in die Festschrift zur Eröffnung des Hauses im Abschnitt zur Innenarchitektur hilft, zu verstehen.

Die Missachtung setzt sich insbesondere im unmittelbaren Außenbereich fort. So kann man nicht mehr wahrnehmen, dass Innen und Außen gleichsam verschwimmen sollen, wenn außen das Pflaster jahrelang mit Farbe verschmutzt bleibt (wohl in Folge einer „Aktion“) und zerstörte Bodenplatten innen wie außen nicht originalgetreu ersetzt werden.

Sensibilität im Innenbereich

Was den Innenbereich angeht, ist in letzter Zeit erfreulicherweise eine größere Sensibilität erkennbar, die auf den Umgang mit dem Bau während der Sanierung hoffen lässt. Im Fall des Gebäudes für das Nationaltheater gilt: Die hohe Kunst des Architektur-Respektierens, das heißt des bloßen rigorosen Erhaltens, ist am Ende die größere Managementaufgabe. Groß, aber unspektakulär. Diese sollten wir jedoch schätzen.

