Die IHK war zu passiv

Das Bundesverkehrsministerium hatte jahrelang bei der Stadt Mannheim nachgefragt, wann nun die restlichen Bauabschnitte zur Ausführung kommen. Da der Weiterbau wegen der Widerstände scheiterte, hat das geduldige Ministerium schließlich kapituliert und dieses für Mannheim so wichtige Entlastungsprojekt aus dem Verkehrswegeplan herausgenommen. Dies war einer der schwärzesten Tage für die Stadt Mannheim und die ganze Region. Damit wurde im Verkehrsschwerpunkt der Metropolregion ein nicht wieder gut zu machender Fehler begangen, welcher die nachfolgende Generation ausbaden muss.

Schaden sich selbst

Auch im 21 Jahrhundert wächst die Motorisierung in der Region und bei jeder Brückensanierung müssen die Verkehrsteilnehmer Staus in Kauf nehmen. Eine nachträgliche Aufnahme dieses Projektes, welches nur als Torso bezeichnet werden kann, ist kaum denkbar. Am meisten hat mich die IHK enttäuscht, die trotz ihrer guten Beziehungen zur Politik, leider zu passiv war. Allein die Autogegner bei den Grünen und der SPD können frohlocken. Aber auch dieser Personenkreis beteiligt sich stark am Verkehrsaufkommen und schadet sich schließlich selbst.

