Diese Fragen stellten Leser

Beim Hineinschnuppern in den Redaktionsalltag kommen bei unseren Lesern viele Fragen auf. Wir haben für Sie zusammengefasst, was die fünf Gäste diesmal wissen wollten.

Wann wird denn Ihre Zeitung gedruckt?

Unsere Zeitung wird in verschiedenen Etappen gedruckt. Gegen 22 Uhr entsteht die Postausgabe, die teilweise weltweit versendet wird. Anschließend gehen unsere Partnerzeitungen „Fränkische Nachrichten“, „Bergsträßer Anzeiger“, „Schwetzinger Zeitung“ und „Weinheimer Nahrichten“ in den Druck. Danach werden die gedruckten Zeitungen zu vielen Zwischenlagern – von Bad Mergentheim bis nach Bensheim – gebracht, um von dort aus von den Zeitungszustellern verteilt zu werden.

Wie lange arbeitet Ihre Redaktion jeden Tag?

Das Online-Team startet um 6.30 Uhr. Um 8.30 Uhr nehmen die Blattmacher, die die gedruckte Zeitung planen, ihre Arbeit auf. Der Spätdienst, der auch im Sport besetzt ist, endet etwa um 23 Uhr, bei wichtigen Ereignissen auch später.

Wo haben Sie denn überall Korrespondenten?

Diese Zeitung hat in Deutschland Büros in Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, München und Berlin. Weltweit teilen wir uns mit anderen Zeitungen Journalisten, die für dieses Blatt schreiben. Wir sind in Paris, London, Brüssel, Wien und Rom genauso vertreten wie in Washington und Südamerika. Daneben sind wir an Büros in Nahost, Peking und Hongkong beteiligt.

Was machen freie Mitarbeiter bei Ihnen?

Freie Mitarbeiter sind vor allem auf lokaler Ebene für uns tätig. Sie besuchen Veranstaltungen und nehmen Termine wahr. Sie werden pro abgedruckte Zeile und Bild honoriert. Unsere freien Mitarbeiter machen das in der Regel nebenberuflich.

Wie bearbeiten Sie Texte der Nachrichtenagentur dpa?

Mit dpa verbindet diese Zeitung eine Art Abonnement, so dass wir von ihr Texte und Bilder zu allem Wichtigen im In- und Ausland erhalten, pro Tag etwa 2500 Bilder und über 2500 Texte. Davon kann aber nur ein Bruchteil verwendet werden. Oft sind die Texte zu lang, seltener zu kurz. Sie werden nicht nur redigiert – das heißt bearbeitet –, sondern gegebenenfalls angepasst oder ergänzt. Das machen die Blattmacher im Newsroom, dem Raum, in dem die Fäden zusammenlaufen.

Werden Beilagen manchmal auf dickerem Papier gedruckt?

Ja, das stimmt. Normalerweise verwendet diese Zeitung 45 Gramm schweres Papier für den Druck. Für Beilagen und Extrahefte wird auch 52-Gramm-Papier eingesetzt. Das vermittelt eine bessere Haptik.

Wie wird man eigentlich Journalist bei einer Zeitung?

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium ist nicht zwingend notwendig. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. In dieser Zeit durchläuft ein Volontär, ein auszubildender Journalist, mehrere Stationen, für die er recherchiert, interviewt, fotografiert, schreibt und kommentiert. Volontäre bilden sich auch bei unseren Korrespondenten in Stuttgart und Berlin weiter. Wird ein Volontär übernommen, kann er als Blattmacher planen oder als Reporter schreiben.

Info: Volontär-Broschüre unter bit.ly/2r1L20y

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018