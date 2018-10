„Dieselfahrverbote und Volksverdummung“

Laut Statistik halten sich Menschen zu 70 bis 80 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen auf. Für Arbeitnehmer (auch schwangere Frauen) gilt dabei ein MAK-Wert (maximale Konzentration von Schadstoffen am Arbeitsplatz bei einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden und 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche) von 950 Mikrogramm.

Für Wohnräume werden 60 Mikrogramm als zumutbar angesehen. Bei Tierversuchen traten Reizungen der Atemwege erst ab einer Stickstoffdioxidkonzentration von 8000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf.

Eine Überschreitung von 40 Mikrogramm Stickoxid zu Hauptverkehrszeiten an den Verkehrknotenpunkten unserer Städte sei dagegen nicht länger hinnehmbar. Müsse mit allen Mitteln verhindert werden. Dass Dieselfahrzeuge ab Euro 5 im Gegensatz zu 99 Prozent aller Benziner praktisch keinerlei Partikel/Feinstäube mehr ausstoßen und gleichzeitig deutlich sparsamer sind, geht dabei unter. Ebenfalls, dass Feinstäube auf Dauer die Gesundheit von Stadtbewohnern wesentlich mehr als Stickoxide gefährden. Anders als Stickoxide, die innerhalb von 24 Stunden ohne jeden Rückstand zerfallen, reichern sich Feinstäube kontinuierlich in der Umwelt an. Sie belasten besonders Kleinkinder, Ältere und Kranke. Toxische Feinpartikel aus Abgasen reichern sich im Boden an, belasten Agrarprodukte und bedrohen letztlich auch unser Trinkwasser.

Die Reduzierung von Stickoxiden aus Dieselfahrzeugen als vordringlich darzustellen ist in meinen Augen ein Ablenkungsmanöver von Verbänden und Politikern, die offensichtlich unfähig sind, die wirklichen Probleme in unserem Land zu erkennen und abzustellen.

