Dieses Verhalten muss nicht geduldet werden

Zum Artikel „Oberarzt: ,Es tut mir leid’“ vom 12. April:

Es geht vor allem bei jungen Männern mit türkischen oder arabischen Wurzeln oft um verletzte Ehre und um übersteigertes Männlichkeitsgefühl. Selbstverständlich kenne ich genug gebildete türkischstämmige Mitmenschen, hatte ein ganz normales Verhältnis zu meinen türkischstämmigen Ex-Kollegen und nie ein wirkliches Problem im Umgang mit türkischen Mädchen oder Frauen. Im Gegenteil.

Aggressiv und beleidigend

Und natürlich sind auch junge deutsche Männer aus einer speziellen Schicht in ihrem Verhalten alles andere als vorbildlich! Aber dieses leider allzu oft schnell aggressive, beleidigende und anmaßende Verhalten, das in einem anderen Kulturkreis in solch einer Situation vielleicht völlig normal ist, muss nicht geduldet werden. Auch ich habe es schon „gewagt“, Verkäuferinnen vor solchen respektlosen und herabwürdigenden Beschimpfungen junger Paschas in Schutz zu nehmen. Das kam leider überhaupt nicht gut an. Ich kann persönlich mit dieser Art von „Auseinandersetzung“ absolut nichts anfangen!