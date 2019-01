Diplomverkehrsplaner haben Altlindenhöfer glatt vergessen

Zum Thema Lindenhof:

Haben Sie schon einmal versucht, den Stadtteil Lindenhof gegen 16.30 Uhr in Richtung Innenstadt zu verlassen, und Ihr Fahrrad ist defekt, die Straßenbahn überfüllt und Sie sind gezwungen, unter Missachtung aller Gewissensbisse Ihren Euro-3-Diesel zu benutzen? Früher benötigten Sie für eine solche Fahrt zehn Minuten, heute sollte man gut eine halbe Stunde dafür einplanen.

Das liegt nicht an Ihrem alten Diesel, sondern daran, dass es unserer Stadtverwaltung gefallen hat, den Zugang zur Lindenhofüberführung zu sperren und an einen privaten Investor „zu verkaufen“ und Sie dadurch gezwungen sind, über enge Umwege mitten durch ein gewachsenes Wohngebiet, sich dann – nach Passieren minutenlang rotgeschalteter Verkehrsampeln – bis zur Südtangente vorzuarbeiten.

Bekenntnis würde genügen

Dort angekommen haben Sie erneut einige Minuten Zeit, sich den Stau vom Fahrlachtunnel bis zur Rheinbrücke zu betrachten um sich dann in einer der kurzen Grünphasen in Richtung Innenstadt in den Rückstau einzureihen, besser hineinzuquetschen.

Offensichtlich hat der fast schon rauschhafte Züge angenommene Hype um das Glücksteinquartier auch unsere Diplomverkehrsplaner erfasst, die dabei die Altlindenhöfer glatt vergessen haben. Doch diesen Stadtteil gibt es immer noch. Man geht hier seinem Tagewerk nach, fährt Fahrrad nur mit Schutzhelm, das Aufkommen an fähnchengeschmückten Lastenfahrrädern muss jeden grünen Verkehrsideologen in Verzückung versetzen, und ist auch sonst jeglicher gegen unsere humorlose Stadtverwaltung gerichteten Umtriebe eher unverdächtig. Warum also diese Höchststrafe?

Nur um der Überschrift einer von unserem Oberbürgermeister euphorisch in die Kameras gehaltenen Hochglanzpostille mit der kühnen Schlagzeile: „Mannheim, eine Stadt denkt groß“ gerecht zu werden? Der Lindenhof würde sich freuen, wenn dieses „große Denken“ auch auf unseren Stadtteil ausstrahlen würde und den Bewohnern das Gefühl gegeben würde, nicht gänzlich von den Zukunftsfantasien unserer Rathausgranden abgehängt zu werden. Ein kurzes, gerne schmallippig vorgetragenes Bekenntnis zur Existenz dieses Völkchens würde genügen. Joachim König, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019