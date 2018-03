Diskussion dreht sich nur um Geld

Anzeige

Zum Thema „Kostenloser Nahverkehr“:

Aktuell werden jeden Tag Kostenausfälle in Millionenhöhe von den Kommunen/Betreibern bei einer eventuellen Einführung ausgerufen. Mir scheint, dass die Diskussion nur um Kosten geht, anstelle auch mal weitere Alternativen zu diskutieren. Die Studie in Tallinn, Estland, zeigt eine Fahrgastzunahme von nur etwa drei Prozent.

Neue Parkplätze sinnvoll?

Vielleicht wäre es sinnvoller, neue und größere P+R-Parkplätze mit S-Bahn-Anschluss in der Umgebung zu erstellen und an den wichtigen Einfallstraßen entsprechende Leitsysteme mit Hinweis auf den nächsten Zug ins Zentrum zu versehen –gehen habe ich das in Straßburg und Helsinki. Funktioniert prima. So können die Menschen aus dem Umland mit dem Pkw bis zur Stadtgrenze fahren und auf den Nahverkehr umsteigen – ob dann kostenlos oder zu einem reduzierten Preis kann man immer noch diskutieren.