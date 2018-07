„Drakonisches Regime“

Anzeige

In der Bundesrepublik grassiert das Märchen, dass gesetzlich Krankenversicherte schlechter behandelt werden als Privatversicherte. Begründet wird diese unseriöse Feststellung damit, dass gesetzlich Versicherte länger auf einen Arzt- beziehungsweise Facharzttermin warten müssen als Privatversicherte.

Gibt es dafür eine Erklärung? Kassenärzte unterliegen dem drakonischen Regime der sogenannten Kassenärztlichen Vereinigungen, die nicht etwa Ärztegewerkschaften sondern Aufsichtsbehörden sind.

Jedem Kassenarzt wird ein sogenanntes Regelleistungsvolumen zugewiesen. Das bedeutet eine Maximal-Patienten-Anzahl pro Quartal. Wenn also beispielsweise ein Neurologe als Regelleistungsvolumen 1200 Patienten in einem Quartal, also in 90 Tagen, behandeln darf, und er hat bereits nach 60 Tagen 1200 Patientenkontakte gehabt, dann ist es für ihn wirtschaftlich nicht sinnvoll, weitere Kassenpatienten in den folgenden vier Wochen zu versorgen, weil er quasi umsonst arbeiten müsste.