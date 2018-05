Droht da ein Fiasko?

Anzeige

Man nannte es Mannheim 21, besann sich dann aber eines werbewirksameren Namens und firmierte in Glücksteinquartier um. Etliche Millionen wurden bereits verbuddelt. Für Bilfinger räumte man den zentralen Platz und gönnte sich dafür einen Neubau für die Feuerwache. Nachdem sich die Duale Hochschule als begehrter Investor aus Kostengründen zurückgezogen hatte, Bilfinger ebenfalls abgesprungen ist, steht man nun ohne Investoren da. Baut man halt ein städtisches Parkhaus, denn Autoverkehr ist todsicher zukunftsträchtig. Und weil sonst im projektierten Baufeld nichts los ist, leisten wir uns noch ein neues Technisches Rathaus, denn das alte hat man ja verkommen lassen.

Die Synergieeffekte werden sicher nicht auf sich warten lassen. Zumal man sich ja neulich in der neuen "Außendependance" Mannheims, in China, sehr bemüht hat, diese Flächen sowie Konversionsgelände werbewirksam feilzubieten. Auch auf der Immobilienmesse in München war die sogenannte Metropolregion diesen Herbst präsent, um ihre freien Grundstücke dem Investorenmarkt anzubieten.

Vielleicht eine Fundgrube für clevere Investoren, bei Ankaufgesprächen die einzelnen Bundesländer gegeneinander auszuspielen (Beispiel Vögele)? Kurzum: Dem interessierten Beobachter, der ja leider nicht wirklich hinter die Kulissen schauen kann, stellt sich die Frage, ob hier ein Fiasko droht, das dem ursprünglichen Namen - Mannheim 21 - alle Ehre macht.