Zum Leserbrief „Mehr Mut beim neuen Stadteingang“ vom 30. April:

Dem Leserbrief kann ich zustimmen. Es ist bedauerlich, dass an so einer prominenten Stelle Mannheims ein so durchschnittliches Gebäude errichtet werden soll. Was sagt der architektonische Gestaltungsbeirat dazu? Hoffentlich ändert sich an dem Entwurf einiges. Von Lutz Aberle, Mannheim

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2WxUOpg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019