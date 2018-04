EEG-Umlage: Verbraucher trägt alle Kosten

Anzeige

Zum Artikel „Haushalte sind Zahlmeister der Energiewende“ vom 15.3.:

Gemäß dem Bericht in dieser Zeitung beklagt der Verband der Verbraucherzentralen, dass die Verbraucher einen überproportionalen Teil der EEG-Umlage (EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz) tragen würden, insbesondere, weil viele Industriefirmen von der Umlage befreit würden und deren Anteil vorwiegend vom Verbraucher zu tragen sei.

Genau betrachtet ist die Lage für den Verbraucher noch sehr viel misslicher – er trägt im Prinzip die gesamten Kosten der EEG-Umlage, also auch die der Firmen, die nicht von der Umlage befreit sind. Es ist nämlich eine Lehrbuchweisheit der Betriebswirtschaftlehre, dass die Firmen ihre Produktionskosten in den Produkten an den Endverbraucher, eben die privaten Haushalte, weitergeben. Das gilt natürlich auch für die Stromkosten.