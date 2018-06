Ehegattensplitting ist gut, günstig, sozial

Anzeige

Aus Nächstenliebe entsprungen

Mal ganz abgesehen von den übrigen Kinderkrankheiten dieser Einrichtungen (im wahrsten Sinne des Wortes). So steht für das Ehegattensplitting im Ergebnis: gut, preisgünstig, sozial. Gut, weil in seiner Ausführung (siehe oben) von hoher Qualität und Verlässlichkeit; preisgünstig, weil frei von Forderungen Dritter (ihre Interviews münden immer in einem Forderungskatalog an andere); sozial verdichtet, weil aus unmittelbarer Nächstenliebe entsprungen. Das Ehegattensplitting ist ein Anker der Institution Familie, allen Auflösungsbestrebungen unserer Gesellschaft zum Trotz. Dieser war selten so wertvoll wie heute.

