Ein Leben weniger Wert als eine Fahrkarte?

Kontrolleure schützen

Die USA allein bietet einen großen Markt an Sicherheitstechnik, das Angebot ist vorhanden. Sogar ältere Menschen können ein Armband mit Notruf-Knopf-Funktion erwerben – falls sie stürzen und am Boden liegen, ist dies lebensrettend. Die Kontrolleure haben kein solches Armband, das Kollegen alarmieren und anzeigen könnte, in welchem Abteil er/sie sich gerade befindet, um schnell zu Hilfe eilen zu können. Sie haben keine Bodykamera und keine Ausbildung, wie Polizisten sie haben. Die Deutsche Bahn, Verkehrs- und Innenminister müssen hierfür eine Lösung finden, am technischen Angebot liegt es nicht. Die Sicherheit der Fahrgäste oder der Bevölkerung kann nur gewährleistet werden, wenn die Sicherheit der Kontrolleure und Polizisten gewährleistet ist.

