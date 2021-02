Gerade der Wassersport gehört zu den mit Abstand gesündesten Bewegungsarten. Gelenke und Muskeln werden ohne große Belastung beansprucht. Wasser und Nichtschwimmen können, leider zu oft, eine tödliche Kombination sein. Der Urlaub am Strand mit Kindern, die nicht schwimmen können – unvorstellbar! Der Bau der Elbphilharmonie hat Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe, Stuttgart 21 und der Berliner Prestigeflughafen Mehrkosten in zweistelliger Milliardenhöhe verursacht. Hierfür ist Geld vorhanden. Das Schwarzbuch des Bundes für Steuerzahler zeigt jährlich,wie Steuergelder verschwenden. Ich bin davon überzeugt,dass man auch ein Hallenbad kostengünstiger in der Zukunft betreiben kann im Zeitalter von Solar-Photovoltaik-und Windenergie. Vielleicht können die Betreiber der Hallenbäder in Külsheim und Höpfingen hierzu wichtige Tipps geben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021