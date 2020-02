Zum Debattenbeitrag „Wie können wir unsere Daten schützen, Herr Heuer?“ vom 1. Februar:

Ein lesenswerter, erfreulich kritischer Gast-Beitrag: eine Auflistung unterschiedlicher IT-Anwendungen, die persönliche Daten abgreifen, und deutliche Benennung von verschiedenen Firmen, die hinter dieser Datenspionage stecken. Noch erfreulicher: das Aufzeigen von möglichen Alternativen, die es heute schon gibt und der Hinweis, dass wir selbst aktiv werden müssen, um unsere persönlichen Daten einigermaßen zu schützen.

Halt, bei aller Begeisterung: Irgendwas passt nicht, irgendwas vermisse ich, irgendwo fehlt mir da was. Den gesamten Aussagen über die Datenkraken Google, Facebook, Amazon, über deren Cloud-Angebote, Sprach-Assistenten und sonstigen Daten-Abgreif-Diensten stimme ich voll und ganz zu. Aber genau das, was nicht in dem Artikel steht, was der Autor nicht anführt, das lässt mich hellhörig und misstrauisch werden.

Verhältnis fraglich

Bis auf eine kurze, dazu noch positive Erwähnung des Betriebssystems iOS und dem Hinweis, dass der Autor ein iPhone nutzt, wird eine namentliche Nennung eines Unternehmens komplett „außen vor“ gelassen — und damit dessen Dienste der kritischen Betrachtung entzogen: Apple (Hauptsitz in Cupertino/Kalifornien, rund 70 Kilometer von San Francisco entfernt). Ein Schelm, der Böses dabei denkt?!

Soll hier unterschwellig suggeriert werden, dass Misstrauen diesem Unternehmen gegenüber unbegründet ist, man ihm seine Daten bedenkenlos anvertrauen kann? Auch Apple bietet Programme („Apps“) und Lösungen in all den vom Autor kritisch eingestuften Bereichen an. Welche Daten Apple über seine Programme für das Lesen von Büchern und das Hören von Musik erfasst, speichert und auswertet, darüber kann nur spekuliert werden.

Bei Apple handelt es sich ebenfalls um eine US-amerikanische Firma aus dem Silicon Valley. Folglich kann auch dieses Unternehmen auf US-Regierungsgeheiß oder aus kommerziellen Gründen in Text-Archiven, Fotos und anderem schnüffeln. Bei dieser Art der Nicht-Nennung im Zusammenhang mit Kritik stelle ich mir die Frage, in welchem Verhältnis der Gastautor zu Apple steht und ob sich das Unternehmen ihm gegenüber dankbar für eine derartige unterschwellige Werbung durch Vermeidung zeigt?

