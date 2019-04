Eine dreiste Ministerin

Zum Artikel „Deutliche Kritik an von der Leyen“ vom 2. März:

Nicht erst seit den zunehmenden Problemen und Ausfällen bei der Flugbereitschaft, die sowohl die Kanzlerin, den Bundespräsidenten und Außenminister Maas zu Zwangsübernachtungen nötigten, witzelt man über unsere Bundeswehr: „Fliegt, rollt, schwimmt und taucht nicht“ – so der flapsige Spruch der Schadenfreude.

Einige Beispiele: Ende 2017 ist nur knapp ein Drittel der Kampfpanzer Leopard 2 und kein einziges deutsches U-Boot einsatzbereit. Darüber hinaus waren Mitte 2018 nur vier von 124 Eurofightern für den Einsatz gerüstet. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Interessant dabei, dass auch neu geliefertes Großgerät teilweise nicht funktionsfähig war.

„Nicht mehr nachvollziehbar“

Neuestes Drama sind die Geschehnisse um das Segelschiff „Gorch Fock“. 2012 wurden Reparaturen für zehn Millionen Euro notwendig, obwohl es 2010 generalüberholt worden war. 2016 wurden weitere Schäden festgestellt, die auf zusätzliche zehn Millionen Euro veranschlagt wurden. Diese wurden 2017 auf 75 Millionen Euro „aufgerundet“ und sind aktuell bei 135 Millionen Euro angelangt. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und dann gibt es da ja noch die Geschichte mit den Beraterfirmen, mit der sich die Verteidigungsministerin konfrontiert sieht. Die Summe von fast 400 Millionen Euro steht im Raum.

Ob und inwieweit Ursula von der Leyens Sohn, der beim Beraterkonzern McKinsey arbeitet, irgendwie involviert ist, würde bestimmt nicht nur mich interessieren. Dass Ursula von der Leyen nun auch noch für viel Geld Berater anheuern will, die sie durch die stürmische See des Untersuchungsausschusses zur Berateraffäre manövrieren sollen, ist an Dreistigkeit fast nicht mehr zu toppen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2TJjrAV

Mittwoch, 03.04.2019