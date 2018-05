„Eine Einigung muss möglich sein“

Anzeige

Und an diesem Punkt kommt es innerhalb der römisch-katholischen Kirche sowohl in Rom als auch in der Deutschen Bischofskonferenz zu dem Streit, um den jetzt lange und intensiv gerungen wird.

Was die Mahlgemeinschaft mit den anderen christlichen Kirchen angeht (zum Beispiel bei einer konfessionsverschiedenen Ehe) hat bereits Papst Johannes Paul II. Möglichkeiten eröffnet, dass das möglich ist.

Ich persönlich würde mich freuen, wenn ich als katholischer Priester zu Gast sein darf beim evangelischen Abendmahl und der evangelische Mitbruder Gast sein darf bei mir in der Heiligen Eucharistie!

Trauen wir alle auf das Fest des Heiligen Geistes zu Pfingsten!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.05.2018