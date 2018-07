Einfach grotesk

Anzeige

Traum von Millionen

Soweit nun eine Umfrage unter jungen Musliminnen ergeben habe, dass das Kopftuchverbot als größte Hürde bei der Integration gewertet wurde, so sollte man mal das Wort Integration näher beleuchten: Integration bedeutet Eingliederung in ein größeres Ganzes, das heißt Eingliederung von Musliminnen in Deutschland und nicht umgekehrt. Diesbezüglich vom Staat mehr Toleranz zu fordern – so Ludin – ist grotesk. Auch ihr wäre eine Karriere als Lehrerin in Deutschland ohne weiteres möglich gewesen, wenn sie sich an die entsprechenden Regelungen des Landes gehalten hätte. Ein Recht, von dem Millionen Frauen in islamischen Ländern träumen.

Maike-Tjarda Müller, Mannheim

