Seltsame Vorstellung von Satire: Vor einigen Jahren platzierte ein Künstler in einer Ausstellung fünf Kilogramm Butter und definierte das als Kunst.

Die Person, die nach Jahren erkannte, dass es keine Kunst mehr ist, sondern ranziges Fett, war eine Putzfrau, die das ganze Gebilde zum Dreck in den Müll warf, wo es wahrscheinlich auch hingehörte. Das vulgäre Gereime von der „Oma als Umweltsau“ kann jeder in unserer Demokratie als Kunst oder Satire definieren, das ändert aber nichts daran, dass es einfach nur unterste Schublade – nämlich Dreck ist und damit auch zum Müll gehört wie jenes Kunstgebilde.

Eine Sau zum Beispiel muss im Dreck wühlen, das ist Teil ihrer Bestimmung , ein Mensch hat die freie Wahl, er kann im Dreck wühlen, er kann aber auch seiner Bestimmung gemäß Positives tun und dem Nächsten aus dem „Dreck“ helfen, so er Hilfe braucht.

Viele Menschen haben das, so scheint es vergessen – zuerst vielleicht die im WDR, die Meinungen in den Medien verbreiten, gut dafür bezahlt werden und somit eine besondere Verantwortung hätten. Das alles hat auch nichts mit Demokratie oder Definition zu tun, nur einzig mit Vernunft und Weisheit, diese Werte nehmen aber rapide ab in unserem Land – wieder einmal deutlich zu sehen und zu hören.

(In einem Brief stellten sich 44 Fernsehautorinnen und -autoren hinter die Redaktion und verlangten eine Wiedereinstellung des vom Netz genommenen Liedes).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020