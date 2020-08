„Eingriff in das Eigentum der Bürger“

Um es vorauszuschicken: Nein, ich habe keinen Schottergarten, und sie gefallen mir nicht. Und nein, nur weil ich denke, lasse ich mich nicht in eine bestimmte politische Ecke verorten.

Mit der Gesetzesänderung zum Thema Stein- oder Schottergärten greift die Landesregierung empfindlich in das Eigentum ihrer Bürger ein. Eigentum verpflichtet, heißt es zwar, aber eine Regierung, die veranlasst oder duldet, dass hektarweise Wald für Windkraftanlagen und deren Zuwege eingeschlagen und geschottert wird, sollte – solchermaßen im Glashaus sitzend – mit dem symbolischen Steinewerfen etwas vorsichtiger sein. Egal, wie man zu der Thematik steht, sauer aufstoßen muss jedem denkenden Menschen der Passus in dem Artikel „Der LNV stellt Musteranschreiben online, mit denen die Behörden zum Einschreiten aufgefordert werden“. Hier werden aus ideologischen Gründen Bürger aufeinander gehetzt und zur Denunziation aufgefordert. Die selbst ernannten Blockwarte stehen schon in den Startlöchern.

Dem Dichter des Deutschlandliedes, Hofmann von Fallersleben, wird - möglicherweise fälschlich - der Ausspruch zugeschrieben: „Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant“. Nicht eingeordnet hat er diejenigen, die Denunziation fordern und fördern. Werden heute die Besitzer von Schottergärten denunziert, sind es morgen vielleicht Bürger, die am „Veggie-Day“ ein Schnitzel verspeisen und irgendwann alle, bei denen die Blockwarte zu der Feststellung gelangen, dass sie dem Gedankengut der Regierung nicht allzu bedingungslos anhängen. Organisationen aus längst überwunden geglaubten Epochen lassen grüßen.

