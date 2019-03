Einzigartigkeit erhalten

Zum Artikel „Bestnoten für Einkaufsangebot“ vom 19. Februar:

Neben der Vielfalt der Geschäfte und Gastronomie ist es vor allem wichtig, an einer weiteren Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf den Planken zu arbeiten. Parken in der Fußgängerzone sollte, bis auf wenige Ausnahmen, deshalb grundsätzlich rund um die Uhr untersagt werden. Nur in den Seitengassen der Planken sollte zukünftig in einem engen Zeitfenster eine Zulieferungsmöglichkeit geschaffen werden.

Darüber hinaus sollte aber vor allem an einem Alleinstellungsmerkmal für Mannheim als Einkaufsstadt gearbeitet werden. Was ist das Besondere? Die vielen „Einheitsfilialen“, insbesondere in der Textilbranche, gibt es schließlich überall. Es muss auch noch Platz sein für Kleinunternehmen und Familienbetriebe und Manufakturen. Viel interessanter sind für mich die vielfältigen Angebote in den Quadraten. Dort gibt es noch feine Bäckereien und Kaffeemanufakturen sowie Boutiquen und Büchereien und viele weitere kleinteilige Angebote.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2GNMiOL

