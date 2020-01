Eishockey-Fans sind eben anders

Zum Artikel „Adler feiern Sieg im ,Spiel der leuchtenden Herzen‘“ vom 23. Dezember:

Seit vielen Jahren habe ich die Gelegenheit, das „Spiel der leuchtenden Herzen“ erleben zu dürfen. Die Besonderheit dieses Nachmittags hat seine ganz spezielle Atmosphäre und doch war es dieses Jahr nochmals anders. Nicht die sicherlich mehr als 10 000 blinkenden Herzen in der abgedunkelten Arena oder die große Spendenbereitschaft der Fans machten daraus etwas Einzigartiges, sondern die Gästefans, die mal eben so 1650 Euro in ihrem Fan-Block einsammelten und diese – rührend, in einer Tupperdose – noch in der zweiten Drittelpause dem Geschäftsführer Matthias Binder für die Hilfsaktion der Adler spendeten.

Das war großes Kino, das hatte was ganz Besonderes, Herausragendes. Ich bin mir sicher, dass die Fans aus Straubing in Mannheim stets eine besondere Wertschätzung erfahren werden. Eishockey-Fans sind halt doch anders. (Hermann Haupt, Mannheim)

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/37chRLi

